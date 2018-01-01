38 попугаев (мультсериал, 1978) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

38 попугаев. А вдруг получится !..
38 попугаев
1-й сезон
5-я серия

Эта серия пока недоступна

О сериале

Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb