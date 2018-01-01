Wink
Детям
38 попугаев
1-й сезон

38 попугаев (мультсериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

9.31976, 38 попугаев. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb