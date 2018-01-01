WinkДетям38 попугаев1-й сезон3-я серия
38 попугаев (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.21977, 38 попугаев. Как лечить Удава
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.
Сериал 38 попугаев 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИУРежиссёр
Иван
Уфимцев
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РМАктриса
Раиса
Мухаметшина
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- ИСХудожница
Ирина
Собинова-Кассиль
- ЮНХудожник
Юрий
Норштейн
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- АЖОператор
Александр
Жуковский
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский