38 попугаев (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.51977, 38 попугаев. Бабушка Удава
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
Сезоны и серии
- 6+8 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+8 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+10 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+9 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+7 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+10 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+10 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+9 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+9 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+10 мин
38 попугаев
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИУРежиссёр
Иван
Уфимцев
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РМАктриса
Раиса
Мухаметшина
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- ИСХудожница
Ирина
Собинова-Кассиль
- ЮНХудожник
Юрий
Норштейн
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- АЖОператор
Александр
Жуковский
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский