38 попугаев. Зарядка для хвоста
38 попугаев (мультсериал, 1979) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.31979, 38 попугаев. Зарядка для хвоста
Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.

