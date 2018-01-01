Три толстяка (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
1963, Три толстяка
Советские мультфильмы, Семейный6+
О фильме
Мультфильм создан по знаменитой сказке Юрия Карловича Олеши.
История о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках. И, главное, о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке — наследнике тиранов Тутти — всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актриса
Надежда
Румянцева
- ЯСАктёр
Яков
Смоленский
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- АТАктёр
Андрей
Тутышкин
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Георгий
Вицин
- КРАктриса
Клара
Румянова
- ВШСценарист
Виктор
Шкловский
- ЮОСценарист
Юрий
Олеша
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- АВКомпозитор
Александр
Варламов