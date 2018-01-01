Три толстяка (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм создан по знаменитой сказке Юрия Карловича Олеши.

История о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках. И, главное, о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке — наследнике тиранов Тутти — всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.



