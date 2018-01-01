Wink
Детям
Три толстяка
Актёры и съёмочная группа фильма «Три толстяка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три толстяка»

Режиссёры

Валентина Брумберг

Валентина Брумберг

Режиссёр
Зинаида Брумберг

Зинаида Брумберг

Режиссёр

Актёры

Олег Ефремов

Олег Ефремов

АктёрПросперо
Алексей Консовский

Алексей Консовский

АктёрТибул
Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер

Актрисатетушка Ганимед
Надежда Румянцева

Надежда Румянцева

АктрисаСуок
Яков Смоленский

Яков Смоленский

Актёррассказчик
Лев Свердлин

Лев Свердлин

АктёрГаспар
Андрей Тутышкин

Андрей Тутышкин

Актёртри толстяка
Мария Виноградова

Мария Виноградова

АктрисаТутти
Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёр
Клара Румянова

Клара Румянова

Актриса

Сценаристы

Виктор Шкловский

Виктор Шкловский

Сценарист
Юрий Олеша

Юрий Олеша

Сценарист

Монтажёры

Нина Майорова

Нина Майорова

Монтажёр

Операторы

Елена Петрова

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Александр Варламов

Александр Варламов

Композитор