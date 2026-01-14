Неподдающиеся (фильм, 1959) смотреть онлайн

Неподдающиеся
Есть на заводе два паренька, два друга, из-за которых показатели молодёжной бригады вечно страдают. Уже было твёрдо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева, как ребят взяла на поруки Надя Берестова, маленькая смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей, а комсомольцы, не растерявшись, сразу «записали» ей поручение. Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской, но постепенно это поручение становится самым главным в жизни. Девушка настолько втягивается в дело перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные привязанности.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

