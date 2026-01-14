9.61959, Неподдающиеся
Мелодрама, Комедия75 мин12+
Неподдающиеся (фильм, 1959) смотреть онлайн
О фильме
Есть на заводе два паренька, два друга, из-за которых показатели молодёжной бригады вечно страдают. Уже было твёрдо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева, как ребят взяла на поруки Надя Берестова, маленькая смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей, а комсомольцы, не растерявшись, сразу «записали» ей поручение. Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской, но постепенно это поручение становится самым главным в жизни. Девушка настолько втягивается в дело перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные привязанности.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЮЧРежиссёр
Юрий
Чулюкин
- Актриса
Надежда
Румянцева
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- ВКАктёр
Валентин
Козлов
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- ВЗАктёр
Владимир
Земляникин
- ВКАктриса
Вера
Карпова
- КНАктёр
Константин
Нассонов
- ИКАктёр
Иван
Каширин
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актриса
Лилия
Гриценко
- НААктриса
Нина
Агапова
- ЕБАктёр
Евгений
Быкадоров
- НКАктёр
Николай
Курочкин
- ЛМАктёр
Леонид
Маренников
- ВТАктёр
Виктор
Терехов
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- МЖАктриса
Маргарита
Жарова
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ЗТАктриса
Зинаида
Тараховская
- ВЕАктёр
Виктор
Егоров
- ЗТАктриса
Зинаида
Тараховская
- ЮРПродюсер
Юзеф
Рогозовский
- КБОператор
Константин
Бровин
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов
- АСКомпозитор
Антонио
Спадавеккиа