Неподдающиеся (фильм, 1959) смотреть онлайн

Есть на заводе два паренька, два друга, из-за которых показатели молодёжной бригады вечно страдают. Уже было твёрдо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева, как ребят взяла на поруки Надя Берестова, маленькая смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей, а комсомольцы, не растерявшись, сразу «записали» ей поручение. Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской, но постепенно это поручение становится самым главным в жизни. Девушка настолько втягивается в дело перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные привязанности.

