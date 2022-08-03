9.81961, Девчата
Мелодрама, Комедия93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Фильм Девчата (1961)
О фильме
В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных ситуаций…
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЮЧРежиссёр
Юрий
Чулюкин
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Николай
Рыбников
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- Актриса
Инна
Макарова
- Актриса
Светлана
Дружинина
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- ББСценарист
Борис
Бедный
- ЛСПродюсер
Л.
Стулова
- ЛНХудожница
Лидия
Наумова
- АСХудожник
Александр
Самулекин
- МКМонтажёр
Мария
Кузьмина
- ТЛОператор
Тимофей
Лебешев
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова