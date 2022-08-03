Фильм Девчата (1961)

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных ситуаций…

