Девчата
Wink
Фильмы
Девчата
9.81961, Девчата
Мелодрама, Комедия93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Фильм Девчата (1961)

О фильме

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных ситуаций…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девчата»