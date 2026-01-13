Черт с портфелем (фильм, 1966) смотреть онлайн
8.41966, Черт с портфелем
Комедия66 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Герасимов
- Актриса
Надежда
Румянцева
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- Актёр
Лев
Дуров
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Константин
Худяков
- Актриса
Майя
Булгакова
- Актёр
Павел
Винник
- ВКСценарист
Василий
Катинов
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Залбштейн
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель