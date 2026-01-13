Черт с портфелем
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Черт с портфелем

Черт с портфелем (фильм, 1966) смотреть онлайн

8.41966, Черт с портфелем
Комедия66 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Снискавший славу у горожан, принципиальный и бесстрашный журналист провинциальной газеты Макаров на один день стал главным редактором. Он растерялся и сразу же утратил все свои бойцовские качества...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb