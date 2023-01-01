Биография

Павел Винник – советский и российский актер театра и кино, родился в сентябре 1925 года на Украине в городе Виннице. Заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Участник Великой Отечественной войны, имеет военные награды. Вскоре после рождения Павла семья перебралась в Одессу. Мама мальчика работала костюмером в местном театре оперы и балета. Наблюдая за игрой актеров, Павел решил посвятить свою жизнь сцене. Школьная роль в «Сказке о рыбаке и рыбке» вселила в него уверенность. Все планы нарушила война. Отец ушел на фронт и вскоре погиб. Юноша боролся с фашистами, став членом истребительного отряда. С 1944 года воевал на фронте, освобождал Варшаву и штурмовал Берлин. Затем учился в театральных училищах Одессы и Москвы. В 1958 году окончил ГИТИС. Работал на сценах Театра им. Маяковского, в Театре киноактера, Малом театре и во МХАТе. Винник был женат дважды. У него трое родных и один приемный ребенок. В последние годы жизни актер жил с супругой в Подмосковье. Первую роль Винник сыграл в картине «Смелые люди» в 1950 году. Его часто приглашали на небольшие роли в киноленты о войне. В 60-90-х годах актер снялся в нескольких известных кинофильмах, среди которых «Мичман Панин», «Неуловимые мстители», «Двенадцать стульев», «Розыгрыш», «Чародеи», «Мушкетеры двадцать лет спустя». Последним фильмом Павла Винника стала картина «Заложники любви». Актер прожил богатую творческую жизнь длиною в 61 год.