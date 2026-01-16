Всадник на золотом коне
Всадник на золотом коне (фильм, 1980) смотреть онлайн

Фэнтези67 мин12+
Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын - богатырь Алтындуга и дочь - красавица Ай. Однажды они встретились и полюбили друг друга.

А тем временем властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены...

Страна
СССР
Жанр
Фэнтези
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb