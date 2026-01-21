Сдается квартира с ребенком
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Сдается квартира с ребенком

Сдается квартира с ребенком (фильм, 1978) смотреть онлайн

9.01978, Сдается квартира с ребенком
Комедия75 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Родители тринадцатилетнего Андрея уехали в заграничную командировку и сдали квартиру (вместе с ребенком) студентке консерватории Нине Кораблевой. Девушке удалось завоевать уважение «трудного подростка». Но однажды парнишка с детской непосредственностью вмешался в личную жизнь своей воспитательницы...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сдается квартира с ребенком»