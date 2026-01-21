Сдается квартира с ребенком (фильм, 1978) смотреть онлайн
9.01978, Сдается квартира с ребенком
Комедия75 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Родители тринадцатилетнего Андрея уехали в заграничную командировку и сдали квартиру (вместе с ребенком) студентке консерватории Нине Кораблевой. Девушке удалось завоевать уважение «трудного подростка». Но однажды парнишка с детской непосредственностью вмешался в личную жизнь своей воспитательницы...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВКРежиссёр
Виктор
Крючков
- ЕФАктриса
Елена
Фетисенко
- СКАктёр
Саша
Копов
- МКАктёр
Михаил
Кошекин
- ЛДАктриса
Людмила
Дьяконова
- Актёр
Павел
Винник
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ЕБАктриса
Елена
Безносикова
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ЗИАктриса
Зоя
Исаева
- ЭНАктриса
Элла
Некрасова
- АЯАктёр
Александр
Январев
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- ЭАСценарист
Эдуард
Акопов
- АРОператор
Александр
Рябов
- АБКомпозитор
Анатолий
Быканов