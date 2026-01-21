Родители тринадцатилетнего Андрея уехали в заграничную командировку и сдали квартиру (вместе с ребенком) студентке консерватории Нине Кораблевой. Девушке удалось завоевать уважение «трудного подростка». Но однажды парнишка с детской непосредственностью вмешался в личную жизнь своей воспитательницы...

