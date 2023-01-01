Биография

Актриса Зоя Исаева по праву считается «королевой второго плана». Даже в эпизодических ролях ей удалось достичь успеха и стать знаменитой на всю страну. Родилась будущая актриса в Смоленске 5 мая 1924 года. Яркая, нестандартная внешность во многом определила судьбу Зои Исаевой – она решила посвятить себя сцене. После окончания школы она поступила во ВГИК на курс Василия Ванина и успешно окончила институт в 1949 году. После получения диплома Зоя Исаева приняла предложения о работе в Театре киноактера. Здесь она проработала до 1984 года, поэтому роли Зои Исаевой в постановках знакомы большинству советских людей. Фильмы Зои Исаевой поднимают настроение и даруют надежду на светлое будущее. Актриса сумела передать талантливой игрой яркие, самобытные образы, которые полюбились зрителю. Ей необычайно везло на успешных и знаменитых режиссеров, которые делали интересные предложения. Игрой актрисы можно насладиться, посмотрев кинокартины «Служебный роман», невероятные приключения итальянцев в России», «Не может быть!», «Инкогнито из Петербурга» и другие. Зоя Исаева прожила долгую и интересную жизнь, получив внимание и уважение со стороны поклонников. Актрисы не стало 29 декабря 2016 года.