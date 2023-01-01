Служебный роман (фильм, 1977) смотреть онлайн

Сюжет

Новосельцев - робкий и застенчивый рядовой служащий одного из статистических отделов. Чтобы занять должность заведующим отделом ему посоветовали приударить за директором предприятия.



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