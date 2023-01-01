Служебный роман (фильм, 1977) смотреть онлайн
101977, Служебный роман
Мелодрамы, Комедии150 мин0+
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Сюжет
Новосельцев - робкий и застенчивый рядовой служащий одного из статистических отделов. Чтобы занять должность заведующим отделом ему посоветовали приударить за директором предприятия.
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актёр
Андрей
Мягков
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ЗИАктриса
Зоя
Исаева
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актёр
Петр
Щербаков
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- КАПродюсер
Карлен
Агаджанов
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров