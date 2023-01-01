Служебный роман
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Служебный роман (фильм, 1977) смотреть онлайн

101977, Служебный роман
Мелодрамы, Комедии150 мин0+

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Сюжет

Новосельцев - робкий и застенчивый рядовой служащий одного из статистических отделов. Чтобы занять должность заведующим отделом ему посоветовали приударить за директором предприятия.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Служебный роман»