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Служебный роман
Актёры и съёмочная группа фильма «Служебный роман»

Актёры и съёмочная группа фильма «Служебный роман»

Режиссёры

Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов

Режиссёр

Актёры

Андрей Мягков

Андрей Мягков

АктёрАнатолий Ефремович Новосельцев
Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих

АктрисаЛюдмила Прокофьевна Калугина (Мымра)
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева

АктрисаОльга Петровна Рыжова
Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

АктёрЮрий Григорьевич Самохвалов
Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

Актрисасекретарша Верочка
Георгий Бурков

Георгий Бурков

Актёрзавхоз
Зоя Исаева

Зоя Исаева

Актрисасотрудница статистического учреждения
Людмила Иванова

Людмила Иванова

Актрисаобщественница Шурочка
Петр Щербаков

Петр Щербаков

АктёрПётр Иванович Бубликов
Мария Виноградова

Мария Виноградова

Актрисачлен инвентаризационной комиссии

Сценаристы

Эмиль Брагинский

Эмиль Брагинский

Сценарист
Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов

Сценарист

Продюсеры

Карлен Агаджанов

Карлен Агаджанов

Продюсер

Монтажёры

Валерия Белова

Валерия Белова

Монтажёр
Элеонора Праксина

Элеонора Праксина

Монтажёр

Операторы

Владимир Нахабцев

Владимир Нахабцев

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Андрей Петров

Композитор