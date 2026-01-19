Ты и я (фильм, 1971) смотреть онлайн

Ты и я
1971, Ты и я
Драма, 95 мин, 12+
О судьбах двух талантливых врачей, которые вместе начинали интересную работу, но не довели её до конца. Найдя неплохие, спокойные должности, они изменили своему призванию. Впрочем, один из героев сумел понять, что совершил ошибку. Он резко меняет свою жизнь…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

