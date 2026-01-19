Ты и я (фильм, 1971) смотреть онлайн
1971, Ты и я
Драма95 мин12+
О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лариса
Шепитько
- ЛДАктёр
Леонид
Дьячков
- ЮВАктёр
Юрий
Визбор
- АДАктриса
Алла
Демидова
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- Актёр
Владимир
Носик
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- НШАктриса
Наталья
Швец
- АЯАктёр
Александр
Январев
- ЛКАктриса
Лидия
Константинова
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ПЕАктёр
П.
Ермаков
- МБАктёр
Михаил
Бочаров
- МРАктёр
Михаил
Розанов
- ЗИАктриса
Зоя
Исаева
- АНАктёр
Андрей
Николаев
- МЗАктёр
Мстислав
Запашный
- АФАктёр
Анатолий
Фирсов
- РРАктёр
Роберт
Росс
- ГПАктёр
Георгий
Петровский
- ЛШСценарист
Лариса
Шепитько
- ГШСценарист
Геннадий
Шпаликов
- ВМПродюсер
Валентин
Маслов
- АКОператор
Александр
Княжинский
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке