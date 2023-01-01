Биография

Наталья Бондарчук – актриса, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ. Достойная представительница кинематографической династии, которая сумела добиться успеха благодаря собственному таланту. Отец Натальи – известный режиссер Сергей Бондарчук, мать – выдающаяся советская артистка Инна Макарова. Родители разошлись, когда дочери было 8 лет. Девушка, выросшая в творческой семье, выбрала актерскую профессию и в 1971 г. стала выпускницей ВГИКа. Отец впервые увидел Наталью Бондарчук в роли мадам Реналь в ее дипломной постановке «Красное и черное». В 1975 г. она получила режиссерское образование в том же вузе. Дебют в кино состоялся в 1969 г. в картине «У озера». Мировую известность актрисе принесла главная роль в фильме «Солярис». Эта картина была высоко оценена и получила специальный приз на фестивале в Каннах в 1972 г. Затем последовали главные роли в лентах «Небо со мной» и «Исполнение желаний». В 1975 г. вышла картина «Звезда пленительного счастья». В этом фильме Наталья Бондарчук сыграла княгиню Волконскую. Свое мастерство сценариста и режиссера артистка показала в постановке фильмов «Детство Бемби» и «Юность Бемби». Позже актриса стала основателем собственного театра «Бемби», который имеет 3 филиала и гастролирует по городам России и странам ближнего зарубежья.