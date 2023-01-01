Живая радуга (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каждое утро первоклассники Миша и Катя вместе идут в школу, где учительница Мария Сергеевна учит их любить и понимать природу. Она часто водит школьников в заповедник, где они наблюдают за жизнью лесных зверей. Однажды под колeсами автомобиля погибает утка-наседка Чернушка, оставив на произво�л судьбы 9 яиц. Миша и Катя решают спасти будущих утят и сделать всe возможное, чтобы они появились на свет.



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