Живая радуга (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
9.01983, Живая радуга
Семейные64 мин12+
Сюжет
Каждое утро первоклассники Миша и Катя вместе идут в школу, где учительница Мария Сергеевна учит их любить и понимать природу. Она часто водит школьников в заповедник, где они наблюдают за жизнью лесных зверей. Однажды под колeсами автомобиля погибает утка-наседка Чернушка, оставив на произво�л судьбы 9 яиц. Миша и Катя решают спасти будущих утят и сделать всe возможное, чтобы они появились на свет.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb