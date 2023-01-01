WinkАлександр Филатов
Александр Филатов
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 1 октября 1935 г. (74 года)
- Дата смерти
- 15 мая 2010 г.
Фильмография
Оператор
- 7.8
Юность Бемби1987, 65 минБесп�латно
- 8.6
Детство Бемби1985, 76 минБесплатно
- 9.0
Живая радуга1983, 64 минБесплатно
- 8.8
Остаюсь с вами1981, 63 минБесплатно
- 9.2
Право на выстрел1981, 79 минБесплатно
- 8.7
Мой первый друг1979, 60 минБесплатно
- 8.3
Буденовка1979, 67 минБесплатно
- 8.2
Акванавты1979, 76 минБесплатно
- 8.7
Вет�ер «Надежды»1977, 72 минБесплатно
- 8.8
Тайна горного подземелья1975, 73 минБесплатно
- 9.2
Достояние республики1971