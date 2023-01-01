Остаюсь с вами
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Остаюсь с вами

Остаюсь с вами (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

8.81981, Остаюсь с вами
Драмы, Советские63 мин12+

Сюжет

Байопик о писателе Аркадии Гайдаре, авторе «Чука и Гека» и «Тимура и его команды». Перед началом Великой Отечественной войны он работал над свежими книгами, в том числе киносценарием «Комендант снежной крепости». Все это время его не оставляли воспоминания о пережитом на Гражданской войне. Погибнет писатель тоже на фронте, защищая родину от захватчиков.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb