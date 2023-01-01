Остаюсь с вами (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Байопик о писателе Аркадии Гайдаре, авторе «Чука и Гека» и «Тимура и его команды». Перед началом Великой Отечественной войны он работал над свежими книгами, в том числе киносценарием «Комендант снежной крепости». Все это время его не оставляли воспоминания о пережитом на Гражданской войне. П�огибнет писатель тоже на фронте, защищая родину от захватчиков.



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