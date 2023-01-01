Остаюсь с вами (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
8.81981, Остаюсь с вами
Драмы, Советские63 мин12+
Сюжет
Байопик о писателе Аркадии Гайдаре, авторе «Чука и Гека» и «Тимура и его команды». Перед началом Великой Отечественной войны он работал над свежими книгами, в том числе киносценарием «Комендант снежной крепости». Все это время его не оставляли воспоминания о пережитом на Гражданской войне. П�огибнет писатель тоже на фронте, защищая родину от захватчиков.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- Актёр
Николай
Гринько
- ДГАктёр
Дмитрий
Гайдар
- ДЗАктёр
Дмитрий
Замулин
- АВАктриса
Анна
Викторова
- ОВАктриса
Ольга
Вознесенская
- ОПАктриса
Ольга
Плетюшина
- КГАктёр
Кирилл
Горлов
- ЕМСценарист
Евгений
Митько
- АГСценарист
Аркадий
Гайдар
- АФОператор
Александр
Филатов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов