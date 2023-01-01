Мой первый друг (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
8.71979, Мой первый друг
Семейные, Советские60 мин18+
Сюжет
Саше, Ане и Юре 12 лет, они - самые близкие друзья на свете. Однажды Юра выдает Сашины рисунки за свои - чтобы помочь стеснительному товарищу понять, как к его творчеству отнесутся взрослые. В результате Юру начинают считать юным талантом, не подозревая, что он всего лишь присвоил себе работы друга. Но поводом для первой серьeзной ссоры становится секрет Ани, который из-за Юры становится достоянием общественности — она влюблена в молодого учителя литературы.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЯБРежиссёр
Яков
Базелян
- �ЕГАктёр
Егор
Грамматиков
- ВВАктёр
Валерий
Владинов
- АГАктриса
Анна
Голубева
- Актриса
Ольга
Волкова
- СНАктёр
Сергей
Нестеров
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- АДАктриса
Антонина
Дмитриева
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- ВСАктёр
Владимир
Соколов
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АХСценарист
Александр
Хмелик
- АФОператор
Александр
Филатов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов