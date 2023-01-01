Мой первый друг
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Мой первый друг

Мой первый друг (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.71979, Мой первый друг
Семейные, Советские60 мин18+

Сюжет

Саше, Ане и Юре 12 лет, они - самые близкие друзья на свете. Однажды Юра выдает Сашины рисунки за свои - чтобы помочь стеснительному товарищу понять, как к его творчеству отнесутся взрослые. В результате Юру начинают считать юным талантом, не подозревая, что он всего лишь присвоил себе работы друга. Но поводом для первой серьeзной ссоры становится секрет Ани, который из-за Юры становится достоянием общественности — она влюблена в молодого учителя литературы.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Семейные

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb