Мой первый друг (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Саше, Ане и Юре 12 лет, они - самые близкие друзья на свете. Однажды Юра выдает Сашины рисунки за свои - чтобы помочь стеснительному товарищу понять, как к его творчеству отнесутся взрослые. В результате Юру начинают считать юным талантом, не подозревая, что он всего лишь присвоил себе работы друга. Но поводом для первой серьeзной ссоры становится секрет Ани, который из-за Юры становится достоянием общественности — она влюблена в молодого учителя литературы.



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