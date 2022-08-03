Тайна горного подземелья
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Тайна горного подземелья

Тайна горного подземелья (фильм, 1975) смотреть онлайн

8.81975, Тайна горного подземелья
Семейный, Приключения73 мин12+

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О фильме

Четверо школьников попадают в пещеру, бывшую во время Великой Отечественной войны фашистким складом оружия и документов. В результате подземных толчков юные герои неожиданно оказываются замурованными. В поисках выхода ребята проведут несколько дней...

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb