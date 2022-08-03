Тайна горного подземелья (фильм, 1975) смотреть онлайн
8.81975, Тайна горного подземелья
Семейный, Приключения73 мин12+
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О фильме
Четверо школьников попадают в пещеру, бывшую во время Великой Отечественной войны фашистким складом оружия и документов. В результате подземных толчков юные герои неожиданно оказываются замурованными. В поисках выхода ребята проведут несколько дней...
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb