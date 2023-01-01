Биография

Михаил Волков – актер театра и кино, известный по ярким ролям в советских и российских картинах. Родиной актера является Украина, он родился в Проскурове (Хмельницком) в 1932 г. В период обучения в средней школе он серьезно заинтересовался театральным искусством и решил стать артистом. Получив аттестат, юноша подал документы в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого и успешно сдал экзамены. Освоив актерское мастерство, начал применять полученные знания и выступать на большой сцене. Свои первые роли Михаил Волков сыграл в составе труппы Николаевского драматического театра. Сотрудничал с Киевским ТЮЗом. Однако известность и массовое зрительское признание артист получил не за многочисленные театральные работы. Он прославился благодаря кинематографу. Его работа в картинах «Путь в \"Сатурн\"», «Конец \"Сатурна\"» и «Бой после победы» стала одной из важнейших в карьере. В этих фильмах Михаил Волков мастерски воплотил образ разведчика Крылова и в одно мгновение стал всесоюзным героем. Актер не только блистательно играл в кино, но и озвучивал персонажей зарубежных картин, таких как «Зов предков», «Лифт на эшафот», «Викинги». На его счету более 60 кинематографических работ."