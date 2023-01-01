Право на выстрел (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.21981, Право на выстрел
Боевики, Советские79 мин0+
Сюжет
Команда пограничного корабля «024» задерживает японское рыболовецкое судно, которое незаконно пересекло границу СССР. Уже в порту японцы заявляют, что их задержали незаконно, и требуют их освободить. Но капитан Никитин подозревает, что рыбная ловля – всего лишь прикрытие для шпионажа. Теперь ему нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать скандал.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВЖРежиссёр
Виктор
Живолуб
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- РРАктриса
Регина
Разума
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- АЧАктёр
Александр
Черкасов
- Актёр
Талгат
Нигматулин
- ОЛАктёр
Олег
Ли
- МУАктёр
Ментай
Утепбергенов
- ББАктёр
Болот
Бейшеналиев
- ЮМАктёр
Юрий
Майнагашев
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Николай
Ерёменко мл.
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- АФОператор
Александр
Филатов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов