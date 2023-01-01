Право на выстрел
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Право на выстрел

Право на выстрел (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.21981, Право на выстрел
Боевики, Советские79 мин0+

Сюжет

Команда пограничного корабля «024» задерживает японское рыболовецкое судно, которое незаконно пересекло границу СССР. Уже в порту японцы заявляют, что их задержали незаконно, и требуют их освободить. Но капитан Никитин подозревает, что рыбная ловля – всего лишь прикрытие для шпионажа. Теперь ему нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать скандал.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики, Приключения

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Право на выстрел»

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