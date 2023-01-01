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Фильмы
Право на выстрел
Актёры и съёмочная группа фильма «Право на выстрел»

Актёры и съёмочная группа фильма «Право на выстрел»

Режиссёры

Виктор Живолуб

Виктор Живолуб

Режиссёр

Актёры

Владимир Ивашов

Владимир Ивашов

Актёркомандир пограничного корабля
Александр Мартынов

Александр Мартынов

Актёрпомощник командира
Регина Разума

Регина Разума

Актрисапереговорщик
Александр Яковлев

Александр Яковлев

Актёрглавный следователь
Александр Черкасов

Александр Черкасов

Актёррулевой пограничного корабля
Талгат Нигматулин

Талгат Нигматулин

Актёркапитан шхуны
Олег Ли

Олег Ли

Актёртелеграфист
Ментай Утепбергенов

Ментай Утепбергенов

Актёррулевой
Болот Бейшеналиев

Болот Бейшеналиев

Актёршкипер
Юрий Майнагашев

Юрий Майнагашев

Актёртелеграфист

Актёры дубляжа

Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Николай Ерёменко мл.

Николай Ерёменко мл.

Актёр дубляжа
Алексей Сафонов

Алексей Сафонов

Актёр дубляжа

Операторы

Александр Филатов

Александр Филатов

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор