WinkФильмыПраво на выстрелАктёры и съёмочная группа фильма «Право на выстрел»
Актёры и съ�ёмочная группа фильма «Право на выстрел»
Режиссёры
Актёры
Актёркомандир пограничного корабля
Владимир Ивашов
Актёрпомо�щник командира
Александр Мартынов
Актрисапереговорщик
Регина Разума
Актёрглавный следователь
Александр Яковлев
Актёррулевой пограничного корабля
Александр Черкасов
Актёркапитан шхуны
Талгат Нигматулин
Актёртелеграфист
Олег Ли
Актёррулевой
Ментай Утепбергенов
Актёршкипер
Болот Бейшеналиев
Актёртелеграфист