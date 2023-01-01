Достояние республики
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Достояние республики

Достояние республики (сериал, 1971) смотреть онлайн

9.21971, Достояние республики 1 сезон
Боевики, Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь переправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый сотрудник уголовного розыска — Макар Овчинников...

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достояние республики»

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