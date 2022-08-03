Достояние республики (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь переправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый сотрудник уголовного розыска — Макар Овчинников...

