Достояние республики. Серия 2
Wink
Сериалы
Достояние республики
1-й сезон
2-я серия

Достояние республики (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.21971, Достояние республики. Серия 2
Боевик, Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь переправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый сотрудник уголовного розыска — Макар Овчинников...

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достояние республики»