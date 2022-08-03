Достояние республики (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.21971, Достояние республики. Серия 2
Боевик, Приключения12+
Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь переправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый сотрудник уголовного розыска — Макар Овчинников...
СтранаСССР
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- Актёр
Олег
Табаков
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актёр
Спартак
Мишулин
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- ВГАктёр
Виктор
Галкин
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- ЛКАктриса
Людмила
Крылова
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- МРПродюсер
Марк
Ружанский
- ЕЛПродюсер
Ефим
Лебединский
- АФОператор
Александр
Филатов
- ЮМОператор
Юрий
Малиновский
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов