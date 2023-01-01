WinkИсай Кузнецов
Исай Кузнецов
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 30 ноября 1916 г. (93 года)
- Дата смерти
- 28 июля 2010 г.
Фильмография
Сценарист
- 8.2
Медный ангел1984, 83 минБе�сплатно
- 9.2
Ученик лекаря1983, 67 минБесплатно
- 9.0
Похищение Савойи1979, 85 минБесплатно
- 9.4
Золотая речка1977, 91 минБесплатно
- 8.5
Исчезновение1977, 90 минБесплатно
- 9.3
Пропавшая экспедиция1975
- 9.3
Отроки во Вселенной1974, 79 минБесплатно
- 9.3
Москва — Кассиопея1973, 79 минБесплатно
- 9.2
Достояние республики1971
- 8.7
Мой папа — капитан1970, 70 минБесплатно
- 7.9
Спасите утопающего1968, 66 минБесплатно