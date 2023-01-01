Отроки во Вселенной (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение знаменитого советского фантастического фильма «Москва-Кассиопея». Школьники-космонавты прибывают на звездолете «ЗАРЯ» к далекой планете, с которой на Землю приходили сигналы бедствия. Местные жители бежали на орбитальную станцию от роботов, захвативших власть на поверхности. �Они не хотели причинять своим создателям вреда – они всего лишь стремились помочь, лишив их эмоций и чувств.



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