Отроки во Вселенной (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
9.31974, Отроки во Вселенной
Фантастика, Комедии79 мин0+
Сюжет
Продолжение знаменитого советского фантастического фильма «Москва-Кассиопея». Школьники-космонавты прибывают на звездолете «ЗАРЯ» к далекой планете, с которой на Землю приходили сигналы бедствия. Местные жители бежали на орбитальную станцию от роботов, захвативших власть на поверхности. �Они не хотели причинять своим создателям вреда – они всего лишь стремились помочь, лишив их эмоций и чувств.
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыСоветские, Комедии, Семейные, Фантастика, Приключения
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АГАктёр
Александр
Григорьев
- ВСАктёр
Владимир
Савин
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- ОБАктриса
Ольга
Битюкова
- ВЛАк�тёр
Вадим
Ледогоров
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- Актриса
Наталья
Фатеева
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- Актёр
Лев
Дуров
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ВПХудожник
Валерий
Павлотос
- АКОператор
Андрей
Кириллов