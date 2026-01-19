Утренние поезда (фильм, 1963) смотреть онлайн
1963, Утренние поезда
Драма84 мин12+
О фильме
Трое друзей работают в Москве на огромном заводе. Каждое утро они отправляются на работу ранней электричкой, в вагоне которой все уже знают друг друга. Однажды в утреннем поезде появляется новый пассажир - Ася. Она только что закончила школу и устроилась на тот же завод, где работают неразлучные друзья. Асе приходится пережить немало потрясений и разочарований, прежде чем она находит настоящих друзей и свою любовь...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФДРежиссёр
Фрунзе
Довлатян
- ВМАктриса
Валентина
Малявина
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ЛРАктёр
Леонид
Реутов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Актриса
Людмила
Чурсина
- БААктёр
Борис
Ардов
- НБАктриса
Н.
Бэкова
- ВГАктёр
Виктор
Гераскин
- АИАктёр
Анатолий
Игнатьев
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- Актёр
Михаил
Кононов
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- ГЛПродюсер
Григорий
Лукин
- СВОператор
Сергей
Вронский
- ЛАКомпозитор
Леонид
Афанасьев