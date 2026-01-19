Утренние поезда
Wink
Фильмы
Утренние поезда

Утренние поезда (фильм, 1963) смотреть онлайн

1963, Утренние поезда
Драма84 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Трое друзей работают в Москве на огромном заводе. Каждое утро они отправляются на работу ранней электричкой, в вагоне которой все уже знают друг друга. Однажды в утреннем поезде появляется новый пассажир - Ася. Она только что закончила школу и устроилась на тот же завод, где работают неразлучные друзья. Асе приходится пережить немало потрясений и разочарований, прежде чем она находит настоящих друзей и свою любовь...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утренние поезда»