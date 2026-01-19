Утренние поезда (фильм, 1963) смотреть онлайн

Трое друзей работают в Москве на огромном заводе. Каждое утро они отправляются на работу ранней электричкой, в вагоне которой все уже знают друг друга. Однажды в утреннем поезде появляется новый пассажир - Ася. Она только что закончила школу и устроилась на тот же завод, где работают неразлучные друзья. Асе приходится пережить немало потрясений и разочарований, прежде чем она находит настоящих друзей и свою любовь...

