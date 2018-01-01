Биография

Культовый российский и советский актер Валерий Малышев знаком своими ролями многим. Родился 5 июля 1940 в Подмосковье. В детстве мальчик увлекся кино, играл в школьном драмкружке, а по окончанию школы решил стать киноактером. В 1960 пытается поступить сразу в четыре театральных вуза и был зачислен на актерский факультет ВГИКа. Как это водится, во время студенчества играет в спектаклях, а после выпуска становится членом коллектива Театра киноактера. Первые роли Валерия Малышева были определены его дебютом – фильм «Обратной дороги нет» 1970 года надолго связал его с военной тематикой. Всего за свою актерскую карьеру в кино он снялся в 52 фильмах и участвовал в озвучивании 15 кинолент. Тема войны проходит красной нитью по всему творчеству актера, но фильмы Валерия Малышева имеют очень широкую тематику и жанры. Одна из самых запомнившихся лент, где играл актер, – «Тени исчезают в полдень», затем «Белорусский вокзал», серия об участковом Анискине. Исторические ленты и мелодрамы, героические ленты и комедии – талант актера был неисчерпаем. «Князь Игорь», «Снегурочка», «Люди и звери» – только ряд работ знаменитого Малышева. В период российского кино актер известен своими работами в дубляже. Ленты «Короткий фильм о любви» и «Осада Венеции» удались актеру не менее его игровых работ. Заслуженный артист РФ. Ушел из жизни в 2006 году.