Командировка (фильм, 1961) смотреть онлайн
8.71961, Командировка
Драма85 мин18+
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О фильме
Накануне долгожданного отпуска конструктор Михаил Щербаков получает из колхоза телеграмму о том, что спроектированный им картофелеуборочный комбайн не работает. Самоотверженный Щербаков едет туда разбираться, что именно пошло не так, и судьба вознаграждает его за готовность прийти на помощь. Михаил знакомится с очаровательной пасечницей Клавдией и решает задержаться в колхозе не только по работе.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- СКАктриса
Светлана
Карпинская
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- ОЛАктриса
Ольга
Лысенко
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ДААктёр
Додо
Абашидзе
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- Актёр
Иван
Лапиков
- МААктриса
Мария
Андрианова
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- ГШПродюсер
Г.
Шолохов
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин