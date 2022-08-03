Командировка
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Командировка (фильм, 1961) смотреть онлайн

8.71961, Командировка
Драма85 мин18+

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О фильме

Накануне долгожданного отпуска конструктор Михаил Щербаков получает из колхоза телеграмму о том, что спроектированный им картофелеуборочный комбайн не работает. Самоотверженный Щербаков едет туда разбираться, что именно пошло не так, и судьба вознаграждает его за готовность прийти на помощь. Михаил знакомится с очаровательной пасечницей Клавдией и решает задержаться в колхозе не только по работе.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Командировка»