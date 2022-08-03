Накануне долгожданного отпуска конструктор Михаил Щербаков получает из колхоза телеграмму о том, что спроектированный им картофелеуборочный комбайн не работает. Самоотверженный Щербаков едет туда разбираться, что именно пошло не так, и судьба вознаграждает его за готовность прийти на помощь. Михаил знакомится с очаровательной пасечницей Клавдией и решает задержаться в колхозе не только по работе.

