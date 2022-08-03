Князь Игорь (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Музыкальная драма по одноименной опере Александра Бородина, написанной по мотивам русского эпоса «Слово о полку Игореве».
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Мюзикл, Драма
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Актёр
Борис
Хмельницкий
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- АСАктёр
Александр
Сластин
- БТАктёр
Борис
Токарев
- БВАктёр
Бимболат
Ватаев
- ИМАктриса
Инвета
Моргоева
- МСАктёр
Михаил
Сидоркин
- МААктёр
Мустафа
Ахунбаев
- МИАктёр
Маирбек
Икаев
- ИГСценарист
Исаак
Гликман
- ЕНАктёр дубляжа
Евгений
Нестеренко
- ТМАктриса дубляжа
Тамара
Милашкина
- ВМАктёр дубляжа
Валерий
Малышев
- ВКАктёр дубляжа
Владимир
Киняев
- ССАктёр дубляжа
Савелий
Стрежнев
- АЧОператор
Александр
Чиров