Князь Игорь
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Князь Игорь
8.41969, Князь Игорь
Мюзикл, Исторический104 мин18+

Князь Игорь (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Музыкальная драма по одноименной опере Александра Бородина, написанной по мотивам русского эпоса «Слово о полку Игореве».

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Мюзикл, Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Князь Игорь»