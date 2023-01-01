Пётр Меркурьев

Биография

Советский актер Петр Меркурьев – сибиряк, родился в поселке Колпашево Томской области в 1943 году, 17 июня. Великолепное музыкальное образование молодого человека и его родословная не могли не привести его в кино. Петр Меркурьев – внук Мейерхольда, отец его, Василий Меркурьев, играл на театральных подмостках, был отмечен и в кино, вспомните «Небесный тихоход». Сам актер закончил Ленинградскую консерваторию по специальности «музыковед» и Московскую консерваторию как хормейстер. Фильмы Петра Меркурьева в представлении не нуждаются, один из самых запомнившихся – «Москва – Кассиопея» 1973 года. Дебют в кино – знаменитые «Летят журавли» 1957 года, а затем – фильм-мюзикл 1960 года «Невские мелодии». Путь в кино у вдумчивого драматического актера продолжался съемками в этом амплуа: ежегодно по одному фильму. Многие из ролей Петра Меркурьева стали классикой актерского мастерства, а его личность навсегда запомнилась советским и российским зрителям. Все они несли на себе еще и отпечаток музыкальности артиста. Всего за жизнь были сыграны роли в 69 кинолентах. Стоит напомнить самые удачные из них – «Берега», «Мы из джаза», «Забытая мелодия для флейты», «Иди и смотри», знаменитая «Ликвидация», «Трудно быть богом» 2013 года – последняя роль актера, которому под силу было создавать не только легкие музыкальные типажи, но и серьезные глубокие роли. Ушел из жизни в 2010 году в возрасте 67 лет.