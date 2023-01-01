В одно прекрасное детство (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У пятилетнего Пети день рождения, но его наказали родители за беспорядок, который он устроил, играя в летчика. Впрочем, дедушка Пети не так строг: он решает рассказать внуку, как в далеком детстве ходил в цирк, где ему пришлось выступать на сцене вместо обезьяны и даже летать на аэроплане. Расск�аз дедушки так впечатляет Петю, что ему кажется, будто он сам видит те далекие события.



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