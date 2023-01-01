В одно прекрасное детство (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
7.91979, В одно прекрасное детство
Драмы, Семейные68 мин12+
Сюжет
У пятилетнего Пети день рождения, но его наказали родители за беспорядок, который он устроил, играя в летчика. Впрочем, дедушка Пети не так строг: он решает рассказать внуку, как в далеком детстве ходил в цирк, где ему пришлось выступать на сцене вместо обезьяны и даже летать на аэроплане. Расск�аз дедушки так впечатляет Петю, что ему кажется, будто он сам видит те далекие события.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- ВГАктёр
Владимир
Гибенко
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- АЮАктёр
Андрей
Юренев
- ДЛАктёр
Дмитрий
Липсиц
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- НРАктриса
Наталья
Рычагова
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ЛШАктёр
Леонид
Швачкин
- ЯССценарист
Яков
Сегель
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич