В одно прекрасное детство
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В одно прекрасное детство

В одно прекрасное детство (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

7.91979, В одно прекрасное детство
Драмы, Семейные68 мин12+

Сюжет

У пятилетнего Пети день рождения, но его наказали родители за беспорядок, который он устроил, играя в летчика. Впрочем, дедушка Пети не так строг: он решает рассказать внуку, как в далеком детстве ходил в цирк, где ему пришлось выступать на сцене вместо обезьяны и даже летать на аэроплане. Рассказ дедушки так впечатляет Петю, что ему кажется, будто он сам видит те далекие события.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb