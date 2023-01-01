WinkЛилия Алешникова
Лилия Алешникова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 25 июля 1935 г. (73 года)
- Дата смерти
- 5 августа 2008 г.
Фильмография
Актриса
- 8.2
Инопланетянка1984, 79 минБесплатно
- 8.9
Я вас дождусь...1982, 63 минБесплатно
- 7.9
В одно прекрасное детство1979, 68 минБесплатно
- 9.0
Риск — благородное дело1977, 76 минБесплатно
- 8.3
Разбудите Мухина!1968, 79 минБесплатно
- 8.2
Серая болезнь1966, 88 минБесплатно
- 8.9
Штрафной удар1963, 87 минБесплатно
- 8.9
Они были первыми1956, 94 минБесплатно
- 8.7
Это начиналось так...1956, 92 минБесплатно