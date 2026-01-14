Взрослые дети (фильм, 1961) смотреть онлайн

9.21961, Взрослые дети
Драма, Комедия71 мин12+
О фильме
Всю сознательную жизнь Королёвы ждали квартиру. Когда счастье, наконец, улыбнулось им, оказалось, что дочь собирается привести в дом мужа... Фильм о сложных взаимоотношениях двух поколений, о том, сколь смешны бывают родители, без устали опекающие своих великовозрастных детей. И сколь легкомысленны выросшие дети, не считающиеся порой с возрастом и укладом жизни уже пожилых родителей.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- АТАктёр
Андрей
Тутышкин
- ГБАктёр
Геннадий
Бортников
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ЛРАктёр
Лев
Радионов
- МХАктриса
Марина
Хатунцева
- Актёр
Константин
Худяков
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ТЕАктриса
Тамара
Евгеньева-Иванова
- ВССценарист
Валентина
Спирина
- ВКПродюсер
Владимир
Канторович
- РНМонтажёр
Раиса
Новикова
- СЗОператор
Сергей
Зайцев
- АФКомпозитор
Александр
Флярковский