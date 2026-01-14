Взрослые дети (фильм, 1961) смотреть онлайн

Всю сознательную жизнь Королёвы ждали квартиру. Когда счастье, наконец, улыбнулось им, оказалось, что дочь собирается привести в дом мужа... Фильм о сложных взаимоотношениях двух поколений, о том, сколь смешны бывают родители, без устали опекающие своих великовозрастных детей. И сколь легкомысленны выросшие дети, не считающиеся порой с возрастом и укладом жизни уже пожилых родителей.

