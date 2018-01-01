Wink
Взрослые дети
Актёры и съёмочная группа фильма «Взрослые дети»

Актёры

Алексей Грибов

АктёрАнатолий Кузьмич Королёв
Зоя Фёдорова

АктрисаТатьяна Ивановна Королёва
Лилия Алешникова

АктрисаЛюся
Александр Демьяненко

АктёрИгорь
Всеволод Санаев

АктёрВасилий Васильевич
Андрей Тутышкин

АктёрБорис Владимирович
Геннадий Бортников

Актёрвлюблённый
Николай Граббе

Актёрстаршина милиции
Лев Радионов

Актёр
Марина Хатунцева

Актрисавлюбленная
Константин Худяков

Актёрмолодой архитектор
Надежда Самсонова

Актриса
Александр Лебедев

Актёр
Тамара Евгеньева-Иванова

Актрисаперепуганная соседка

Сценаристы

Валентина Спирина

Сценарист

Продюсеры

Владимир Канторович

Продюсер

Монтажёры

Раиса Новикова

Монтажёр

Операторы

Сергей Зайцев

Оператор

Композиторы

Александр Флярковский

Композитор