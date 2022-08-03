Штрафной удар
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Штрафной удар

Штрафной удар (фильм, 1963) смотреть онлайн

8.91963, Штрафной удар
Комедия, Спортивный87 мин12+

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О фильме

Бывший руководитель животноводческого комплекса получает задание поднять авторитет спорта на селе. Смекнув, что добиться успеха можно очень быстро, он решает пригласить профессионалов выступить под вымышленными фамилиями на областной спартакиаде. Но по дороге команда знакомится с корреспонденткой газеты Людой Миловановой. Скандала теперь не избежать...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Штрафной удар»