Штрафной удар (фильм, 1963) смотреть онлайн

Бывший руководитель животноводческого комплекса получает задание поднять авторитет спорта на селе. Смекнув, что добиться успеха можно очень быстро, он решает пригласить профессионалов выступить под вымышленными фамилиями на областной спартакиаде. Но по дороге команда знакомится с корреспонденткой газеты Людой Миловановой. Скандала теперь не избежать...

