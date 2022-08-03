Штрафной удар (фильм, 1963) смотреть онлайн
8.91963, Штрафной удар
Комедия, Спортивный87 мин12+
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О фильме
Бывший руководитель животноводческого комплекса получает задание поднять авторитет спорта на селе. Смекнув, что добиться успеха можно очень быстро, он решает пригласить профессионалов выступить под вымышленными фамилиями на областной спартакиаде. Но по дороге команда знакомится с корреспонденткой газеты Людой Миловановой. Скандала теперь не избежать...
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- ВТАктёр
Владимир
Трещалов
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- ВЯАктёр
Владимир
Яновскис
- ИПАктёр
Игорь
Пушкарев
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ГТАктёр
Георгий
Тусузов
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ВБСценарист
Владлен
Бахнов
- ЯКСценарист
Яков
Костюковский
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- НБКомпозитор
Никита
Богословский