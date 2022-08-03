Серая болезнь (фильм, 1966) смотреть онлайн

Однажды доктора Сперанский и Никулин совершили выдающееся научное открытие: они обнаружили бациллу равнодушия и невежественности. Чтобы как можно подробнее описать ее действие, один из них самоотверженно прививает ее себе. И - тотчас становится невыносим для окружающих, «заболевая» равнодушием и злобностью...

