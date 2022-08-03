Серая болезнь (фильм, 1966) смотреть онлайн
8.11966, Серая болезнь
Драма, Комедия88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Однажды доктора Сперанский и Никулин совершили выдающееся научное открытие: они обнаружили бациллу равнодушия и невежественности. Чтобы как можно подробнее описать ее действие, один из них самоотверженно прививает ее себе. И - тотчас становится невыносим для окружающих, «заболевая» равнодушием и злобностью...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- ИВАктёр
Игорь
Владимиров
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- НИАктриса
Нина
Иванова
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ЗЗАктриса
Зана
Занони
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- АМСценарист
Александр
Мишарин
- ЯССценарист
Яков
Сегель
- АВСценарист
Андрей
Вейцлер
- ЕСПродюсер
Евгений
Сапов
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг