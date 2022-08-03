Серая болезнь
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Серая болезнь (фильм, 1966) смотреть онлайн

8.11966, Серая болезнь
Драма, Комедия88 мин18+

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О фильме

Однажды доктора Сперанский и Никулин совершили выдающееся научное открытие: они обнаружили бациллу равнодушия и невежественности. Чтобы как можно подробнее описать ее действие, один из них самоотверженно прививает ее себе. И - тотчас становится невыносим для окружающих, «заболевая» равнодушием и злобностью...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Серая болезнь»