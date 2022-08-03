Риск — благородное дело (фильм, 1977) смотреть онлайн
9.01977, Риск — благородное дело
Драма, Спортивный76 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Тридцатилетний спортсмен-десятиборец покидает большой спорт и становится каскадером в кино. О том как снимается кино, и о развитии личных взаимоотношений между главными героями.
СтранаСССР
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- Актёр
Александр
Михайлов
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актёр
Семён
Фарада
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- НКАктёр
Николай
Карнаухов
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- ЯССценарист
Яков
Сегель
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов