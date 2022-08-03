Риск — благородное дело
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Риск — благородное дело

Риск — благородное дело (фильм, 1977) смотреть онлайн

9.01977, Риск — благородное дело
Драма, Спортивный76 мин18+

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О фильме

Тридцатилетний спортсмен-десятиборец покидает большой спорт и становится каскадером в кино. О том как снимается кино, и о развитии личных взаимоотношений между главными героями.

Страна
СССР
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb