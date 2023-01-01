Биография

Николай Карнаухов – актер театра и кино, родился 17 ноября 1930 года. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимался в эпизодах, ему доставались характерные роли. Наиболее успешными работами стали фильмы «Формула любви», «Не стреляйте в белых лебедей», «Курьер», «Укрощение строптивой», «Дважды рожденный» и др. Николай Карнаухов родился в небольшом селе в Рязанской области в рабочей семье. После переезда в столицу работал слесарем. В 1954 году пришел в театр Советской армии в качестве стажера. С 1961 году работал как артист. Сниматься в кино начал в 1945 году. Дебютным фильмом Николая Карнаухова стала комедия «Близнецы». В 1961 году актер снялся в экранизации «Укрощение строптивой». В 1966 году на экраны вышел семейный фильм режиссера Алексея Баталова «Три толстяка». В 1976 году актер участвовал в кинокартине «Легенда о Тиле». В 1984 году небольшую роль Николай Карнаухов исполни в военной драме «Дважды рожденный». В том же году снялся в историческом сериале «Михайло Ломоносов». Партнерами по съемочной площадке стали Виктор Степанов, Александр Домогаров, Олег Меньшиков и др. В 1986 году работника отдела кадров сыграл в драме «Курьер».