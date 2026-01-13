Шантажист (фильм, 1987) смотреть онлайн

Шантажист
1987, Шантажист
Драма, Криминал86 мин18+
О фильме

Девятиклассники — Генка и Аня — разбивают машину отца девочки. Миша, заработав на фотографиях, отдает деньги друзьям, но их не хватает. Тогда Генка крадет в школьной изостудии видеокамеру, втягивает в эту историю своего отца и пока не знает, что за этим очень скоро последует выстрел...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb