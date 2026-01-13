Шантажист (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Девятиклассники — Генка и Аня — разбивают машину отца девочки. Миша, заработав на фотографиях, отдает деньги друзьям, но их не хватает. Тогда Генка крадет в школьной изостудии видеокамеру, втягивает в эту историю своего отца и пока не знает, что за этим очень скоро последует выстрел...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВКРежиссёр
Валерий
Курыкин
- Актёр
Михаил
Ефремов
- АТАктёр
Андрей
Тихомирнов
- НГАктриса
Нина
Гомиашвили
- МСАктриса
Марина
Старых
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- НКАктёр
Николай
Карнаухов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВЗПродюсер
Валентина
Зайцева
- АВКомпозитор
Александр
Вустин