Шантажист (фильм, 1987) смотреть онлайн

Девятиклассники — Генка и Аня — разбивают машину отца девочки. Миша, заработав на фотографиях, отдает деньги друзьям, но их не хватает. Тогда Генка крадет в школьной изостудии видеокамеру, втягивает в эту историю своего отца и пока не знает, что за этим очень скоро последует выстрел...

