Это начиналось так...
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Это начиналось так...

Это начиналось так... (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

8.71956, Это начиналось так...
Драмы, Советские92 мин12+

Сюжет

На целину, в казахские степи, прибывает московская группа комсомольцев и сразу же сталкивается с бюрократизмом и безалаберностью. Кто-то бежит из совхоза на более верные заработки, а кто-то просто не хочет работать. Но появляется новый энергичный директор — и начинается настоящая жизнь...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Это начиналось так...»

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