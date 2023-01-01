Это начиналось так... (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На целину, в казахские степи, прибывает московская группа комсомольцев и сразу же сталкивается с бюрократизмом и безалаберностью. Кто-то бежит из совхоза на более верные заработки, а кто-то просто не хочет работать. Но появляется новый энергичный директор — и начинается настоящая жизнь...



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