Это начиналось так... (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
8.71956, Это начиналось так...
Драмы, Советские92 мин12+
Сюжет
На целину, в казахские степи, прибывает московская группа комсомольцев и сразу же сталкивается с бюрократизмом и безалаберностью. Кто-то бежит из совхоза на более верные заработки, а кто-то просто не хочет работать. Но появляется новый энергичный директор — и начинается настоящая жизнь...
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лев
Кулиджанов
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- НДАктёр
Николай
Довженко
- ВРАктёр
Владимир
Ратомский
- РБАктёр
Ролан
Быков
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ГКАктриса
Галина
Короткевич
- ВЛАктёр
Владимир
Лебедев
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ЛКСценарист
Лев
Кулиджанов
- ЯССценарист
Яков
Сегель
- СГСценарист
Соломон
Гарбузов
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- АЛКомпозитор
Александр
Локшин