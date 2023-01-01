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Это начиналось так...
Актёры и съёмочная группа фильма «Это начиналось так...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Это начиналось так...»

Режиссёры

Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Режиссёр
Яков Сегель

Яков Сегель

Режиссёр

Актёры

Владимир Емельянов

Владимир Емельянов

Актёрдиректор совхоза Гришанин
Валентин Зубков

Валентин Зубков

АктёрВасилий Петрович Скворцов
Лилия Алешникова

Лилия Алешникова

АктрисаТаня Громова
Николай Довженко

Николай Довженко

АктёрАнтонов
Владимир Ратомский

Владимир Ратомский

Актёрначальник милиции
Ролан Быков

Ролан Быков

АктёрВася Лапшин
Николай Парфёнов

Николай Парфёнов

Актёрмилиционер Козлов
Галина Короткевич

Галина Короткевич

Актриса
Владимир Лебедев

Владимир Лебедев

АктёрПетр Матвеевич
Николай Сморчков

Николай Сморчков

АктёрГеннадий

Сценаристы

Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Сценарист
Яков Сегель

Яков Сегель

Сценарист
Соломон Гарбузов

Соломон Гарбузов

Сценарист

Операторы

Вячеслав Шумский

Вячеслав Шумский

Оператор

Композиторы

Александр Локшин

Александр Локшин

Композитор