Они были первыми (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Фронт Гражданской войны все ближе подступает к границам Петрограда. Партия большевиков поручает создать комсомольские организации, чтобы те могли защищать город от врагов советской власти. Первыми в новообразованный комсомол вступают юные рабочие Глаша, Кузьма, Саня, и Степан. К ним присоединяется приехавший из деревни на заработки Федор и гимназист Женя. Вместе им предстоит защищать город.

