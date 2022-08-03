Они были первыми (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Они были первыми
1956, Они были первыми
Драма, Военный, 94 мин

Фронт Гражданской войны все ближе подступает к границам Петрограда. Партия большевиков поручает создать комсомольские организации, чтобы те могли защищать город от врагов советской власти. Первыми в новообразованный комсомол вступают юные рабочие Глаша, Кузьма, Саня, и Степан. К ним присоединяется приехавший из деревни на заработки Федор и гимназист Женя. Вместе им предстоит защищать город.

СССР
Военный, Драма
SD
94 мин / 01:34

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Они были первыми»