Они были первыми (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
8.91956, Они были первыми
Драма, Военный94 мин6+
О фильме
Фронт Гражданской войны все ближе подступает к границам Петрограда. Партия большевиков поручает создать комсомольские организации, чтобы те могли защищать город от врагов советской власти. Первыми в новообразованный комсомол вступают юные рабочие Глаша, Кузьма, Саня, и Степан. К ним присоединяется приехавший из деревни на заработки Федор и гимназист Женя. Вместе им предстоит защищать город.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- МКАктёр
Михаил
Кондратьев
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- МБАктёр
Марк
Бернес
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- АТАктёр
Александр
Толстых
- ВТАктёр
Виктор
Терехов
- Актёр
Михаил
Державин
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- СГАктёр
Сергей
Голованов
- ЮПСценарист
Юзеф
Принцев
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин