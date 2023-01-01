Биография

Михаил Державин — театральный и киноактер, телеведущий. Народный артист и обладатель 4 государственных Орденов за вклад в развитие театра и искусства. Родился в Москве 15 июня 1936 года. Будущий артист вырос в театральной семье в доме, где жили преимущественно актеры, писатели, художники. Михаил с юных лет привык к импровизационным выступлениям — части детских игр в кругу друзей. После окончания школы Державин поступил на актерский факультет. Через четыре года устроился в Московский театр, а позже перешел в драматический театр. С того же времени стал постоянным актером Театра сатиры. В 2017 году он выпустил автобиографическую книгу. Михаил Державин начал играть в кино 90-е годы. Популярность получил благодаря участию в телевизионном шоу «Кабачок 13 стульев», где он снимался 30 лет. За время творческой карьеры он сыграл в около 60 фильмах и сериалах, среди которых «Трое в лодке, не считая собаки», «Ревизор» и «Старые клячи».