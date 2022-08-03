Разбудите Мухина! (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
Во время лекций по литературе фантазия студента Саши Мухина переносит его, то в пушкинскую эпоху, то - во времена восстаний Спартака, то он представляет себя современником Галилея... Его фантазия неукротима, гораздо скромнее - успехи в учебе...
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- АПАктёр
Александр
Палеес
- ВКАктёр
Валерий
Козинец
- Актёр
Николай
Рыбников
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- ССАктёр
Семен
Сафонов
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- ЯССценарист
Яков
Сегель
- ГКПродюсер
Григорий
Купершмидт
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев