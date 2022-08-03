Разбудите Мухина! (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Разбудите Мухина!
Фэнтези, Комедия79 мин0+

О фильме

Во время лекций по литературе фантазия студента Саши Мухина переносит его, то в пушкинскую эпоху, то - во времена восстаний Спартака, то он представляет себя современником Галилея... Его фантазия неукротима, гораздо скромнее - успехи в учебе...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

