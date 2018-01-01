Wink
Фильмы
Разбудите Мухина!
Актёры и съёмочная группа фильма «Разбудите Мухина!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Разбудите Мухина!»

Режиссёры

Яков Сегель

Яков Сегель

Режиссёр

Актёры

Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрСаша Мухин
Лилия Алешникова

Лилия Алешникова

АктрисаЛида
Александр Палеес

Александр Палеес

АктёрПушкин
Валерий Козинец

Валерий Козинец

АктёрСпартак
Николай Рыбников

Николай Рыбников

АктёрБенкендорф
Николай Сергеев

Николай Сергеев

Актёручитель физики
Иван Рыжов

Иван Рыжов

Актёрсенатор
Юрий Чекулаев

Юрий Чекулаев

Актёр
Семен Сафонов

Семен Сафонов

Актёр
Микаэла Дроздовская

Микаэла Дроздовская

Актриса

Сценаристы

Анатолий Гребнев

Анатолий Гребнев

Сценарист
Яков Сегель

Яков Сегель

Сценарист

Продюсеры

Григорий Купершмидт

Григорий Купершмидт

Продюсер

Монтажёры

Лидия Родионова

Лидия Родионова

Монтажёр
Лидия Жучкова

Лидия Жучкова

Монтажёр

Операторы

Инна Зарафьян

Инна Зарафьян

Оператор

Композиторы

Микаэл Таривердиев

Микаэл Таривердиев

Композитор